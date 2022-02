APPROVATO LO SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONALE

La Giunta del Comune di Piombino ha approvato lo schema di bilancio di previsione che sarà presentato nel prossimo Consiglio comunale.

“Si tratta di un bilancio prudente in ordine alla situazione generale del Paese dovuta alla pandemia – ha detto il vicesindaco e assessore al Bilancio Luigi Coppola –, molto simile al previsionale 2021. La ripartizione dei capitoli di spesa che abbiamo presentato lo scorso anno è stata efficace, pertanto abbiamo deciso di riprendere in parte lo schema precedente, in particolare nella parte corrente. Anche la spesa capitale mantiene quelli che sono gli investimenti per le opere pubbliche previste, come sotto il profilo strutturale gli impegni di spesa e investimento rispettano l’anno precedente. Nessuna variazione anche per tariffe e tributi, che non registrano aumenti.

Per quanto riguarda i contribuiti da parte del Governo ancora non sono state stanziate risorse legate alla situazione pandemica per il 2022. Vorrei ringraziare l’ex assessore Ferracci per il lavoro svolto durante il suo mandato e per aver lasciato un bilancio comunale in perfetto ordine”.