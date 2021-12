E’ufficiale: Arienzo avrà una scuola superiore

𝘜𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘢𝘥 𝘈𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘰, 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘥𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘓𝘪𝘤𝘦𝘰 𝘊𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘰/𝘓𝘪𝘤𝘦𝘰 𝘊𝘭𝘢𝘴𝘴𝘪𝘤𝘰 𝘌𝘶𝘳𝘰𝘱𝘦𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘢𝘭 𝘊𝘰𝘯𝘷𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘕𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 “𝘎. 𝘉𝘳𝘶𝘯𝘰” 𝘥𝘪 𝘔𝘢𝘥𝘥𝘢𝘭𝘰𝘯𝘪.

Con apposita Delibera, la Regione Campania, dopo il parere favorevole espresso dalla Provincia e dalle parti intervenute alle consultazioni dello scorso 29 settembre, ha reso esecutiva la decisione rientrante nel Piano di dimensionamento della rete scolastica 2022/2023.

Scuola superiore ad Arienza

La sede, che sarà attivata a partire dal prossimo anno scolastico, darà al Comune di Arienzo (CE) la possibilità di avere un Istituto di grado superiore sul territorio.

Si concretizza, in tal modo, un punto cruciale del programma elettorale, obiettivo prioritario per il sindaco Giuseppe Guida, per l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia D’Agostino e per l’intera Amministrazione Comunale.

Un ringraziamento al presidente della Provincia Giorgio Magliocca e all’on. Giovanni Zannini per l’interessamento e il supporto nelle diverse e complesse fasi di questa importante iniziativa.