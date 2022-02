Asl Taranto: Stellato, ‘Per infermieri formazione è ruolo sanitario’

“La formazione professionale in ambito sanitario rientra tra le prerogative degli infermieri”. Lo dichiara il consigliere regionale Massimiliano Stellato a seguito delle polemiche circa il presunto impiego di infermieri in ruoli amministrativi dell’Asl di Taranto. “La presenza di infermieri in ruoli strategici nelle Asl – prosegue Stellato – consentirà anche la messa in opera del piano nazionale di ripresa e resilienza. La formazione, come noto, è condizione imprescindibile per la crescita e l’aggiornamento professionale in ambito sanitario. Gli infermieri, senza alcun dubbio, sono un asse portante della fase post emergenziale ma il loro ruolo non è più solo quello di un tempo, meramente prestazionale. Infondate e pretestuose risultano, dunque, le polemiche relative al caso dell’infermiere adibito a ruoli amministrativi nella ASL di Taranto, addetto invece alla formazione sanitaria. L’infermieristica è una scienza impegnata nella clinica, nella prevenzione, nell’organizzazione, nella ricerca e nella riabilitazione e quindi non può e non deve essere considerata una funzione amministrativa, anche quando si occupa di formazione nelle citate branche sanitarie. Le campagne elettorali teniamole fuori dalla sanità che, invece, dai sindacalisti e dai politici attende ben altre risposte”. (Massimiliano STELLATO, Consigliere regionale)