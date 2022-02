ATM: AVVIATA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Il Comune di Piombino ha avviato la procedura di liquidazione di Atm, la società partecipata di trasporto locale della quale è socio di maggioranza: alla presenza dell’85% dei soci l’assemblea si è così espressa davanti al notaio.

“La scelta era stata preannunciata – ha detto il vicesindaco e assessore a Bilancio e Partecipate Luigi Coppola – perché di fatto Atm è un contenitore vuoto, il cui scioglimento porterà evidenti risparmi per la società e per i Comuni soci.

La società è senza dipendenti e senza proprietà e fin dall’inizio l’obiettivo dell’amministrazione era stato lo scioglimento, in un’ottica di contenimento degli sprechi: la nostra attività guarda alla semplificazione delle procedure a vantaggio dei cittadini e siamo convinti che quest’azione vada incontro a queste necessità”.