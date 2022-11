Aurora Ramazzotti e il nuovo look in attesa del primo bebè

Pubblicato il 5 Novembre, 2022

“Aria buona, passeggiate & pisolini”.

Aurora Ramazzotti si sta rilassando in montagna in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. I quasi genitori hanno approfittato del ponte dei Morti per prolungare la loro vacanza in Friuli Venezia Giulia, ospiti di un lussuoso resort nel bosco con vista sulle Alpi Carniche.

Con il volto radioso di chi sta crescendo una vita dentro sé, circondata dall’amore della famiglia e degli amici, Aurora Ramazzotti ci offre l’ispirazione nail look per l’Autunno 2022: manicure nera.

Team smalto nero come moltissimi vip nostrani, da Victoria e Damiano dei Maneskin a Fedez e Laura Pausini, Aurora Ramazzotti sfoggia unghie dalla forma naturale e affusolata, vestite da uno strato di smalto dalla finitura brillante.

Un tocco di balsamo labbra colorato e le sopracciglia ben delineate completano il beauty look vacanziero di Aurora Ramazzotti.

Qualunque sia il colore di smalto preferito, ecco un mini prontuario all’uso per sfoggiare unghie sempre in ordine.

Ricorda Piera Velardo, founder dei due saloni Manitu di Torino ed esperta di salute unghie: “La prima regola consiste nell’evitare di mordicchiare le unghie e/o strappare le pellicine. Se tenete alla salute delle vostre unghie, ricordate che l’umidità attira le colonie di germi e batteri”.

“Quindi – continua – è importante asciugare sempre le mani dopo qualsiasi lavaggio e qualora dobbiate fare un uso prolungato di acqua e detergenti aggressivi, sì all’uso dei guanti di lattice. Una volta al giorno coccolate le unghie e le cuticole massaggiando oli, sieri e creme idratanti e nutrienti. Infine, scegliete sempre una lima delicata per mantenere le unghie in ordine”.

“La forma ideale di unghie? – conclude – A prescindere dalla lunghezza, create una shape lievemente arrotondata per evitare spigoli che finirebbero per incastrarsi in vestiti o altro nel tran tran quotidiano. Rischiando di spezzare le unghie”.