Australian Open 2024, Sinner da favola. Schiantato anche Djokovic. Chi sarà l’altro finalista?

Dopo la vittoria in 3 set su Rublev l’uragano Sinner si abbatte anche su Djokovic, spazzato via dal tennista italiano in 4 set. L’altoatesino vola con merito alla sua prima finale di un Grande Slam per ottenere la definitiva consacrazione nell’Olimpo del tennis.

Il primo set

Nel primo set Sinner impone subito un ritmo altissimo che neanche il numero uno al mondo riesce a reggere. L’azzurro conquista una doppio break e infligge un pesante quanto umiliante 6-1 a Djokovic senza dargli mai la possibilità di entrare nel set.

Il secondo set

Nel secondo set la musica non cambia ed è sempre Sinner a menare le danze, trovando angoli perfetti che costringono Djokovic sempre sulla difensiva. La palla dell’azzurro è troppo pesante e il serbo non riesce ad imbastire una difesa degna di questo nome commettendo errori non da lui. Il secondo set porta ancora la firma di Sinner che, senza concedere alcuna palla break, si impone per 6-2.

Il terzo set

Nel terzo set un irriconoscibile Djokovic si sveglia dal torpore e inizia a salire di livello soprattutto col servizio, che era stato determinante nella finale alle ATP Finals 2023 di Nitto contro Sinner. I due tennisti lottano colpo su colpo e arrivano al tie break, dove l’altoatesino ha la possibilità di chiudere il match con un match point, ma il serbo alza le barricate e si impone per 8-6 conquistando il terzo set.

Il quarto set

Sembra il preludio di un grande ritorno di Djokovic, che ha abituato i suoi tifosi a clamorose “remuntade”, ma questo Sinner è troppo solido e neanche il tie break perso al terzo set riesce a creare delle crepe nella sua tenuta mentale. Jannik infatti resta sul pezzo e conquista il break che risulterà decisivo fino al 6-3 finale.

Dopo la vittoria della Coppa Davis Sinner sogna il suo primo trofeo da Grande Slam e in finale se la vedrà contro il vincente di Zverev-Medvedev domenica 28 gennaio.

