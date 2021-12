BANCHETTI IN CENTRO PER CELEBRARE LA SOLIDARIETÀ

Domenica 5 dicembre, in occasione della Giornata mondiale del volontariato, le vie del centro di Piombino ospiteranno i banchetti delle associazioni attive sul territorio che hanno dato la loro adesione, al fine di promuovere e informare i cittadini sull’importante lavoro svolto.

“Le associazioni saranno presenti in corso Italia, piazza Verdi e piazza Cappelletti – ha detto l’assessore all’Associazionismo Simona Cresci – per una festa che coinvolge tutta la città.

La giornata rappresenta un momento di ringraziamento e valorizzazione delle attività messe in campo da tutti volontari, animati da un profondo spirito di condivisione e solidarietà: Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano, disse Madre Teresa di Calcutta e in tal senso le sue parole suonano quantomai indicate a descrivere la preziosità del lavoro delle associazioni. I piombinesi sono da sempre impegnati nel volontariato, attività che, oltre a dimostrare la virtù e il grandissimo senso civico dei cittadini, contribuiscono a mantenere unito il tessuto sociale. Questa giornata sarà quindi un momento di ringraziamento e valorizzazione dell’importante lavoro messo in campo da tutti volontari.”

La festa, organizzata dal Comune di Piombino con la collaborazione di Liberty Magona, avrà inizio alle 10.30 con l’apertura dei banchetti delle associazioni; seguirà alle 11 la musica della Banda cittadina Galantara e il saluto delle Istituzioni.