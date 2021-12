La “banda del buco” in azione a Centocelle, colpo da 200 mila euro in un compro oro

I ladri, esperti, non hanno lasciato attrezzi o indizi e avrebbero anche manomesso l’impianto di sorveglianza

Sono entrati in un negozio di materassi, hanno bucato la parete e sono entrati nel negozio confinante e sfitto, un compro oro, saccheggiandolo. Un colpo da 200 mila euro, quello messo a segno a Centocelle, e consumato probabilmente nell’arco del week end con il titolare dell’esercizio derubato che si è accorto dell’ammanco solamente alle 2:30 del mattino del 29 novembre quando l’allarme ha suonato, in ritardo.

Già, perché i ladri avrebbero manomesso anche il sistema di sorveglianza del locale in via dei Platani pur di portare a casa gioielli, anelli e collane. Non è escluso che la banda del buco abbia usato anche arnesi da lavoro, come martelletti e fiamme ossidriche. Di certo c’è che le indagini della polizia di Stato, che indaga, saranno complicate.