Becca il marito al ristorante con l’amante, la figuraccia diventa internazionale [VIDEO]

Pubblicato il 5 Aprile, 2024

Qualche giorno fa divenne virale la storia di un uomo che scoprì il tradimento della moglie grazie ai suoi… pappagalli. I volatili, che sanno imitare perfettamente le parole degli umani, hanno iniziato a ripetere la frase sospetta: “Mio marito non è in casa, vieni…”. Il povero marito tradito ha fatto due più due e ha capito che i pappagalli stavano ripetendo la frase che la moglie aveva evidentemente detto all’amante. A rendere ancora più bizzarra la storia è il fatto che l’uomo ha addirittura chiamato i pappagalli a testimoniare in suo favore nel processo contro la moglie.

Non ha invece avuto bisogno dei pappagalli per scoprire il tradimento del marito un’utente di TikTok chiamata col nickname WaryMary1. La donna infatti è andata personalmente in un ristorante dove ha beccato il marito a cena in compagnia di una donna, che a quanto pare era l’amante anche se forse inconsapevolmente.

La scoperta del tradimento

La moglie tradita evidentemente sapeva di andare a colpo sicuro, forse aveva pedinato il marito, infatti dietro di lei c’era un’altra persona che ha ripreso l’intera scena. Quando si è presentata al tavolo dei due amanti il marito è trasalito ed è diventato di mille colori. La donna che era con l’uomo, visibilmente sorpresa, ha comunque salutato con un gioioso “Ciao!”, senza immaginare il dramma sentimentale che si sarebbe consumato da lì a poco tempo.

Il marito, paonazzo in volto, interrogato su cosa stesse facendo lì ha candidamente risposto: “Sono a cena”. L’altra donna, interrogata dalla moglie, ha risposto: “Sono un’amica”. La moglie però ha replicato di conoscere tutti gli amici e le amiche del marito, ma non conosceva lei, per poi dire: “Mi dispiace gustarvi la festa ma credo che siate più amanti che amici”.

Catching your husband is wild pic.twitter.com/xiC8S7zZXc — Wild content (@NoCapFights) April 4, 2024

La bionda commensale ha improvvisamente cambiato espressione e, dopo aver gettato per stizza la fetta di limone che aveva in mano del drink, ha poi lanciato un’occhiataccia all’uomo. Forse davvero non sapeva che era sposato e solo in quel momento ha capito che, suo malgrado, stava recitando la parte dell’amante.

C’è stato un lungo e imbarazzante momento di silenzio, dopodiché l’uomo si è alzato prendendo il cellulare, forse nel tentativo di sottrarsi a quella terribile situazione, durata pochi secondi ma che gli devono essere sembrati un’eternità.

La moglie tradita ha postato il video su TikTik che, manco a dirlo, nel giro di pochissimo tempo ha fatto il botto di visite rendendo il tradimento del marito un evento internazionale e conosciuto in tutto il mondo.

