Un periodo agitato dal punto di vista sentimentale per Belen Rodriguez, che ha concluso il suo matrimonio con Stefano De Martino tramite un divorzio. Nel frattempo, la showgirl continua ad intrattenere vari flirt. Adesso sembra che sia stata “gossippata” con un nuovo partner.

Belen Rodriguez ha un nuovo amore?

Dopo aver messo definitivamente fine alla sua relazione con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha avviato un nuovo legame sentimentale con Elio Lorenzoni. La coppia sembrava impegnata seriamente, con tanto di anello e proposta di matrimonio. Tuttavia, secondo quanto condiviso da Belen sui social media, la loro relazione sembra essere naufragata. Poco dopo, la Rodriguez ha avuto una breve storia con Bruno Cerella, ma anche questa è giunta a una fine poco felice. Le ultime voci suggeriscono che Belen Rodriguez abbia ora trovato un nuovo amore.

L’indiscrezione

Si vocifera di un nuovo amore per Belen Rodriguez? Questa notizia è stata diffusa dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, la quale ha condiviso tra le sue narrazioni un interessante scoop riguardante la vita affettiva della nota showgirl argentina.

Nella storia su Instagram, Deianira ha postato una soffiata di un utente anonimo riguardante importanti novità sulla vita sentimentale di Belen: “Belen da una decina di giorni frequenta un tipo nuovo, da cui non si stacca se non per quanlche ora quando sta con i figli (Bruno Cerella non è più nel suo radar, l’ha salutato) solo che deve tenere tutto nascosto e muoversi con discrezione. Ha una nuova manager che gli vieta di fare troppo gossip. Deve stare “buona” altrimenti le saltano i contratti in Rai e non”.

