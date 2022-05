Bianca Guaccero: “Soffro di reflusso gastrico”

Pubblicato il 12 Maggio, 2022

“Mi chiamo Bianca, ho 40 anni e una vita normale. Da tempo qualcuno mi tormenta, scrivendo sui giornali cose non vere su di me. Utilizzando il trucchetto di un titolo sensazionalistico, sul mio lavoro leggo Cacciata da Rai due, fatta fuori, lo strazio della conduttrice“.

Comincia così il monologo di Bianca Guaccero andato in onda a Le Iene.

Lo scorso giovedì si è conclusa la storia di Detto Fatto, lo show su Rai Uno condotto negli ultimi quattro anni da lei. La conduttrice ha messo a tacere le voci sul suo conto circolate sui media di informazione negli ultimi mesi. Qualcuno ha sostenuto che fosse stata cacciata dalla Rai, qualcun altro ha parlato di presunte malattie che l’avrebbero colpita: “È un atto di violenza che viene messo in atto ogni giorno”.

“Nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato. Sono una donna che decide della sua vita e che prova a migliorarsi, una professionista. Ho condotto un programma per quattro anni, ora volto pagina”, ha sottolineato.



“Sapete quale malattia ho? Il reflusso gastrico – ha aggiunto – Ogni giorno leggo articoli falsi sul mio lavoro, sulla mia vita privata, sulla mia salute. Lo sapevi è stata cacciata dalla Rai, che è malata? Poverina. La macchina del fango orchestrata da alcuni che non guarda in faccia a nessuno e niente, senza scrupoli, che inventa ca**ate, solo per il proprio tornaconto, è vergognosa. È un atto di violenza che viene messo in atto ogni giorno. Voglio dire: non vincerete voi, arriverà il giorno in cui i vostri trucchetti verranno smascherati, e verrete considerati per quello che siete, uno schifo. Come i titoli che scrivete”.