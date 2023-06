Biden cade sul palco durante la cerimonia dell’aeronautica – VIDEO

Pubblicato il 2 Giugno, 2023

Joe Biden è scivolato rovinosamente a terra ancora una volta, il presidente degli Stati Uniti si trovava sul palco durante la cerimonia dell’aeronautica. Il capo di stato americano ha perso l’equilibrio sul palco prima di consegnare i diplomi ai cadetti dell’areonautica: è andato in ginocchio prima di essere prontamente assistito dai presenti all’evento.

Il presidente Biden è scivolato sul palco poco dopo aver concluso il discorso.

Come è andato il Congresso Usa

Il Congresso degli Stati Uniti ha dato il proprio assenso all’accordo sul limite del debito negli USA. Durante la scorsa notte, il Senato americano ha adottato la proposta di legge che era già stata approvata dalla Camera dei Rappresentanti, evitando così all’ultimo momento che andasse tutto non come nei piani. Tale accordo permetterà a Washington di rispettare i propri impegni finanziari fino all’inizio del 2025 secondo il Congresso. Il presidente dopo la rovinosa caduta e dopo essere stato in piedi per il resto della cerimonia ha detto: “questa è una grande vittoria per l’economia e per il popolo americano”.

