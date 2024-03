BIG lancia il cartone animato con il David “ri-generato” per raccontare il cambiamento aziendale

Pubblicato il 10 Marzo, 2024

Il capolavoro rinascimentale diventa protagonista del nuovo cartone animato di Business Intelligence Group: un personaggio “ri-generato” per promuovere il cambiamento aziendale.

Business Intelligence Group (BIG), tra i principali istituti di ricerche di mercato in Italia, annuncia con orgoglio il lancio del contest nazionale “Ri-Generazione”. Questo premio, istituito dall’Osservatorio sulla Ri-Generazione di Business Intelligence Group, è dedicato a tutte le aziende che si distinguono per il loro contributo alla costruzione di un futuro più responsabile, sostenibile e inclusivo. Al centro della campagna di comunicazione del contest si trova il David di Michelangelo, emblema di rinascita e rinnovamento, proposto come ispirazione per il cambiamento, rivisitato in chiave moderna.

Il cartone animato del David di Michelangelo come testimonial “ri-generato”

Business Intelligence Group lancia il cartone animato del David di Michelangelo ri-generato per raccontare la Ri-Generazione.

Attraverso questa serie animata, il David di Michelangelo non è più soltanto un simbolo statico di bellezza e perfezione, ma diventa un personaggio dinamico e ironico, capace di interagire con il pubblico su temi di vitale importanza quali la sostenibilità, l’innovazione, l’inclusione sociale e la salute. Questa scelta rappresenta una svolta audace e giocosa di Business Intelligence Group, che mira a catturare l’attenzione delle aziende e del pubblico con uno spirito provocatorio e allo stesso tempo educativo. Il David, così trasformato, invita le imprese italiane a intraprendere un percorso di rigenerazione, dimostrando come i principi del Rinascimento possano trovare applicazione nel contesto aziendale moderno, guidando verso un futuro più sostenibile ed etico.

Nel suo ruolo di ambasciatore RI-Generato, il David si cimenta in diverse avventure, ognuna incentrata su una sfida specifica legata ai temi del contest. Questi episodi, che saranno diffusi tramite il canale YouTube di Business Intelligence Group e tutti gli altri canali media di BIG, non solo divertiranno il pubblico ma forniranno anche preziosi spunti informativi, trasformandosi in una serie di infotainment capace di ispirare cambiamenti reali nelle pratiche aziendali.

Perché proprio il David di Michelangelo? Un profondo legame con la Toscana

La scelta di Business Intelligence Group di utilizzare il David di Michelangelo come simbolo per il contest “Ri-Generazione” si collega strettamente all’essenza della Toscana, regione dove ha sede l’azienda. Questa terra, culla del Rinascimento e di Michelangelo, incarna l’innovazione e il rinnovo che il David rappresenta: forza, coraggio e la capacità di superare grandi sfide. Il David, oltre a essere un’icona di bellezza senza tempo, è divenuto un simbolo dinamico di cambiamento per le aziende in cammino verso la rigenerazione.

Attraverso il David animato, BIG evoca lo spirito rinascimentale di innovazione, collegando il proprio impegno aziendale alle radici culturali profonde della propria regione d’origine. Questa scelta non solo omaggia l’importanza storica della Toscana nel mondo ma riafferma anche la missione di BIG di ispirare le imprese a guidare un futuro sostenibile ed etico, sottolineando l’armonia tra passato e presente per costruire un domani migliore.

Il concorso nazionale “Ri-Generazione”: rivolto a tutte le aziende pronte al cambiamento per una cultura rigenerativa accessibile a tutti

Con il lancio di questo concorso nazionale “Ri-Generazione” e il cartone animato del David ri-generato, Business Intelligence Group mira a raggiungere un ampio spettro di aziende italiane, dai grandi brand alle piccole e medie imprese, sottolineando la volontà di promuovere una cultura RI-Generativa accessibile a tutti. L’obiettivo è di “scomodare” una figura storica come David, rendendolo simbolo di un impegno collettivo verso il cambiamento, e di incoraggiare ogni azienda a diventare protagonista attiva nella costruzione di un futuro migliore.

Le aziende interessate a dimostrare il loro impegno verso la sostenibilità e l’innovazione sono invitate a partecipare al contest “Ri-Generazione”.

Questo inedito approccio, che unisce cultura, arte e impegno sociale, evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo tra il mondo delle imprese e i grandi temi del nostro tempo, invitando a una riflessione sul ruolo che ogni azienda può giocare nel promuovere uno sviluppo più responsabile e sostenibile.

Come partecipare al contest

La partecipazione al concorso nazionale è gratuita ed è aperta a tutte le aziende che hanno sviluppato un prodotto, un progetto o un servizio in grado di riflettere uno o più dei pilastri della Ri-Generazione: sostenibilità, innovazione, inclusione sociale e salute. Le candidature sono invitate a presentarsi entro il 12 luglio 2024, compilando un breve questionario fornito da BIG per descrivere l’iniziativa proposta. Un incontro da remoto con la Giuria permetterà un approfondimento dei progetti candidati. Sarà richiesto un piccolo contributo per sostenere la ricerca, per raccogliere le informazioni e dare visibilità alle aziende che si sono impegnate in questo nuovo progetto. Per partecipare al contest occorre iscriversi compilando il modulo: ttps://www.businessintelligencegroup.it/big-insights/

Il giudizio, insindacabile, sarà affidato a un Comitato Scientifico di alto profilo, composto da ricercatori esperti, professori universitari e giornalisti.

Inoltre, i vincitori del contest saranno premiati con la consegna di un trofeo durante una cerimonia speciale prevista per il 17 ottobre 2024, un evento che sottolineerà ulteriormente il loro impegno e le loro realizzazioni. Oltre alla prestigiosa premiazione, i vincitori avranno diritto a un’intervista esclusiva che sarà pubblicata sul sito del Business Intelligence Group e nel report annuale “Ri-Generazione”, offrendo così un’ulteriore piattaforma di riconoscimento. La loro inclusione nell'”Albo d’Oro” del sito di BIG servirà a certificare ulteriormente la loro reputazione come imprese all’avanguardia, impegnate in pratiche di business responsabili e orientate al futuro.

Le aziende interessate a collaborare con BIG e a saperne di più sull’Osservatorio sulla Ri-Generazione sono invitate a contattare:

Business Intelligence Group Srl

e-mail: info@businessintelligencegroup.it

Telefono: +39 050 6390713

www.businessintelligencegroup.it

