La Bobo Tv si scioglie: “Da oggi sarò da solo”, l’annuncio di Vieri

Su Twitch l’ex centravanti ieri sera (venerdì 3 novembre) è andato in onda da solo.

Bobo Vieri si separa nella Bobo tv da Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. L’ex bomber, sul popolarissimo canale Twitch, ha iniziato la trasmissione di ieri sera (3 novembre) con un annuncio che spiazza i follower. “Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solo io alla BoboTv. Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e la loro collaborazione avuta fino ad oggi. Faremo format nuovi, in cui vi renderò più partecipi”, ha detto Vieri, nella diretta streaming.

L’annuncio di Vieri ha gelato follower e abbonati, che si sono catapultati in chat per chiedere spiegazioni. C’è anche chi ipotizza che l’assenza degli altri tre protagonisti sia una cosa che riguarda solo il programma del venerdì sera.

“Bobo da solo non ce la fa a reggere la trasmissione”, scrive qualcuno, ma subito arriva la replica di chi la pensa in maniera diversamente: “E’ un format che si è inventato lui su Instagram”.

Comunque Vieri non ha risposto alle domande che hanno invaso la chat dei tantissimi che chiedevano chiarimenti. Bobo ha continuato il suo programma per circa un’ora e mezza, dialogando con tifosi di diverse squadre. “Ho già detto che sarò da solo alla BoboTv”, ha ripetuto alla fine della trasmissione. Ringrazio Lele, Nicola, Antonio per il lavoro e la passione. Ci sarò solo io, stiamo preparando format nuovi e ci saranno tanti ospiti. Voglio parlare di più con voi. Dite che volete parlare di calcio e che volete entrare in trasmissione, faremo un format in cui parlerò con voi“.

