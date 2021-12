L’istituto comprensivo Pascoli di Aprilia in lutto per la scomparsa del prof Boccuni

Aveva solo 59 anni il professore di musica Mauro Boccuni, scomparso nel tardo pomeriggio di sabato scorso.

A dare la notizia l’istituto comprensivo Giovanni Pascoli, dove il professore lavorava, attraverso i propri canali social.

Questo il messaggio postato sulla pagina facebook dell’istituto comprensivo apriliano: “La famiglia Pascoli perde uno dei suoi figli più amati, il professor Mauro Boccuni. Ci stringiamo – scrive l’istituto Pascoli su facebook – ai suoi cari per piangere la sua prematura scomparsa. Siamo grati per aver conosciuto di lui la spontaneità, l’allegria, l’amore per la bellezza nella musica, la sua capacità di relazionarsi agli altri con gentilezza, rispetto, eleganza, garbo ed educazione. Ci resterà nel cuore il ricordo indelebile di un grande uomo e di un grande docente. Ciao Mauro, riposa in Pace”.

I funerali del professor Boccuni si terranno oggi, lunedì 6 dicembre, alle ore 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in piazza Roma ad Aprilia.