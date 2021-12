Bologna-Fiorentina (2-3): le dichiarazioni di Barrow e mister Mihajlovic nel post gara

Bologna-Fiorentina (2-3): le dichiarazioni di Musa Barrow e mister Sinisa Mihajlovic nel post gara.

La gara di oggi al Dall’Ara tra Bologna e Fiorentina finisce 2 a 3. I gol rossoblu portano la firma di Musa Barrow e Aaron Hickey, per i viola di di Maleh, Biraghi e Vlahovic su rigore. Quinto posto per la Fiorentina.

Il commento di Musa Barrow al termine della gara: “Tutta la settimana ho lavorato per andare più in profondità, in questa gara avevamo bisogno di me davanti e ho cercato di aiutare la squadra. Il gol? Quando ho visto Svanberg prendere il pallone ho capito che mi avrebbe messo la palla giusta, ho visto che il portiere stava uscendo e ho segnato. Il mio obiettivo è fare meglio dell’anno scorso e andare in doppia cifra. La Fiorentina ha giocato molto bene, ha mosso la palla più velocemente da destra a sinistra, però sono stati pericolosi soprattutto sulle palle inattive. Noi stiamo bene, cerchiamo sempre di fare il nostro gioco. Oggi è andata così, ma in campo continuiamo sempre a dare il massimo fino alla fine. Siamo una squadra giovane con alcuni giocatori esperti che aiutano i giovani a crescere”.

Le parole di Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta di oggi: “Abbiamo preso due gol su due palle inattive, ma per il resto non abbiamo rischiato quasi nulla. Immaginavamo che la Fiorentina avrebbe avuto più possesso palla di noi, ma la mia squadra è sempre viva, ha giocato, ha cercato di recuperare e purtroppo ha commesso un paio di errori individuali. Abbiamo tanti giovani bravi, ma siamo in difficoltà perché siamo un po’ corti e la settimana col turno infrasettimanale non ci ha aiutato. Peccato per oggi ma non ho niente da dire ai miei ragazzi. Ho scelto Dijks a sinistra perché Hickey non aveva recuperato dalla partita precedente. Mitchell è un giocatore importante per me e ha ripagato la fiducia”.