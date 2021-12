Bologna: chiusura parziale della collezione permanente del MAMbo.

Da oggi 2 dicembre 2021 alcune sale della collezione permanente del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna rimarranno temporaneamente non accessibili al pubblico per verifiche tecniche in corso. Saranno visitabili: la sezione Figurabilità. pittura a Roma negli anni Sessanta, che ospita l’opera Funerali di Togliatti di Renato Guttuso, la sezione Ultimo Naturalismo e Scultura e la sezione Arte Verbo-Visuale. Saranno invece chiuse le restanti sezioni della collezione e la Project Room.

Rimangono regolarmente aperti il Museo Morandi, per il quale sarà previsto un apposito percorso assistito per i visitatori con disabilità motorie, e laSala delle Ciminiere che ospita la mostra di Foto/Industria Jan Groover. Laboratory of Forms.

Il museo si scusa con i visitatori per il disagio.