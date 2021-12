Bologna: replica spettacolo Valerio Lundini riprogrammata, ecco a quando.

La nota giunta in redazione:”ll Teatro Celebrazioni, VIGNAPR e DO7 comunicano che la replica sospesa del 3 dicembre 2021 dello spettacolo Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour nei bei teatri con Valerio Lundini è stata riprogrammata il 13 gennaio 2022 (ore 21.00).

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Per coloro che non potranno partecipare alla nuova data vi è la possibilità di chiedere il rimborso nel circuito di vendita d’acquisto entro e non oltre lunedì 13 dicembre 2021″.