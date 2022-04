Bonus idrico per utenze deboli, ecco il bando

Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Attivo da martedì 26 aprile bando pubblico per l’erogazione del bonus idrico integrativo a favore delle utenze deboli del servizio per l’anno 2022.



La domanda dovrà essere presentata entro la mezzanotte di giovedì 26 maggio solo in modalità telematica accedendo all’apposito portale online dal seguente link: https://servizisocioeducativi.comune.piombino.li.it/backoffice2

Tutti coloro che avranno necessità di supporto nella presentazione della domanda online potranno rivolgersi allo sportello di assistenza organizzato in Saletta rossa (vicolo Sant’Antonio) tutti i martedì e i giovedì dalle 9.30 alle 12.30.