Dopo un periodo abbastanza lungo di silenzio assistiamo ad una sorta di bulimia comunicativa da parte dell’amministrazione comunale , che va dai selfie per il rifacimento delle strade, attività peraltro prevista periodicamente e presentata come una situazione straordinaria, agli annunci per la riqualificazione di parti della città tra le quali spicca Piazza dei Grani, con spot a volte stucchevoli.

Ben vengano gli interventi di ristrutturazione della città che ne ha indubbiamente bisogno, ma ci chiediamo dove sia finita la tanto sbandierata partecipazione se per il rifacimento di Piazza dei Grani, un luogo quanto mai sensibile per la sua collocazione nel centro storico, non si è provveduto a mettere in atto un coinvolgimento dei cittadini come già fu fatto nel 2009, quando appunto la stessa piazza fu oggetto di un articolato percorso dal titolo “una piazza mille idee” e che vide il contributo di proposte e suggerimenti da parte dei cittadini stessi.

La prassi è ormai quella di ignorare i percorsi istituzionali, Commissioni e Quartieri, nel segno di un totale disprezzo per chi comunque rappresenta i cittadini.

Avanzare un’idea è possibile, ma le istituzioni e in questo caso il Comune, dovrebbero supportarla da maggiori informazioni ad esempio in ordine a come verrà finanziato il progetto, se ci sarà un intervento del privato o se sarà interamente a carico dell’Ente.

Insomma, la fretta di comunicare idee che sanno di propaganda serve forse per avvalorare che c’era bisogno di un rimpasto di giunta perché le cose potessero marciare.

Gruppi consiliari

PARTITO DEMOCRATICO

ANNA PER PIOMBINO