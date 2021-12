Calabria, primo caso di variante Omicron registrata su un medico 30enne nel reggino

La variante Omicron è arrivata anche in Calabria. A dare la conferma il portavoce del Cts Silvio Brusaferro; il soggetto positivo alla variante è un medico 30enne tornato in Calabria da Francoforte via Roma, ma proveniente da Johannesburg. L’uomo era vaccinato e alla partenza il suo tampone era negativo. Al suo arrivo il nuovo tampone di controllo, sequenziato dal laboratorio di microbiologia dell’Asp 5 di Reggio Calabria, ha dato esito invece positivo, evidenziando l’appartenenza alla variante ‘omicron’. Il paziente positivo sta bene ed ha solo un raffreddore. In questo momento si trova in quarantena presso la propria abitazione.