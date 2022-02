Caorle, prosegue l’impegno dei Sindaci del Litorale per giungere a un regolamento d’uso condiviso del demanio marittimo

Roberta Nesto: “Il know-how dev’essere un criterio importantissimo per il rilascio delle concessioni balneari”

28.1.2022 – A due settimane dall’istituzione del tavolo di lavoro congiunto con i primi cittadini dei comuni costieri, che si pone l’obiettivo di giungere a un adeguamento comune dei differenti regolamenti d’uso del demanio marittimo, la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto si è nuovamente riunita, stavolta a Caorle, per continuare il confronto sull’importante tematica.

Il termine ultimo e improrogabile per le concessioni in essere è quello del 31 dicembre 2023, le migliori soluzioni vanno quindi trovate in fretta.

«Il lavoro sta andando avanti speditamente – rassicura la sindaca di Cavallino-Treporti Roberta Nesto, presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto e coordinatrice del Network G20 Spiagge –. Questa mattina abbiamo condiviso i primi princìpi sull’organizzazione del regolamento d’uso del demanio marittimo. Una cornice che serve agli uffici comunali per affrontare le procedure ad evidenza pubblica.

In particolare abbiamo condiviso il principio che il know-how è un criterio importantissimo per il rilascio delle nostre concessioni. Da questi primi punti fermi stiamo andando avanti».

«È stata una giornata di lavoro impegnativa e particolarmente produttiva per la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto – ha aggiunto l’Assessore al Turismo del Comune di Caorle, Mattia Munerotto – la Commissione Tecnica mattutina ci ha permesso di sviscerare e risolvere alcune questioni di fondamentale importanza in vista della predisposizione di un regolamento unico per l’uso del demanio marittimo. L’obiettivo di questo lavoro consiste nel mettere a disposizione dei Comuni uno strumento normativo agile e pronto ad essere utilizzato quando andranno a scadere le attuali concessioni. Questo strumento darà risposta sia ai Comuni che ai nostri operatori quando saranno attivate le procedure ad evidenza pubblica.

I tempi sono molto stretti, vogliamo arrivare nel più breve tempo a questo regolamento per farci trovare pronti alle gare».

Altri punti all’ordine del giorno dell’incontro hanno riguardato i progetti che la Conferenza vuole attuare nell’arco del 2022, la promozione turistica, oltre all’importante tema della sicurezza nel periodo estivo ed all’ospitalità per i rinforzi estivi delle forze dell’ordine, un tema sul quale i sindaci auspicano una collaborazione con la Prefettura.

A concludere, l’incontro con i consorzi di promozione e le categorie, che ha visto anche la presenza dell’Europarlamentare Rosanna Conte.

«Tra i temi affrontati – conclude Nesto –, anche quello della promozione turistica e reputazionale dei territori. Abbiamo ragionato con loro per realizzare un’azione condivisa e congiunta, per dare risultati concreti a ciascun territorio».

«Siamo tutti collegati da un filo, che dai territori va all’Europa e viceversa. Ben vengano questi incontri, perché solo facendo rete si può continuare a mantenere vivo il nostro turismo» ha detto Conte.