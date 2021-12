Castel San Pietro: terribile incidente fra via delle Terme e la SP 21 del Sillaro

Castel San Pietro (BO): terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio, perde la vita un ciclista 83enne.

Un uomo di 83 anni è morto in sella alla sua bici in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Castel San Pietro, fra via delle Terme e la strada provinciale 21 del Sillaro. L’anziano si è scontrato con una utilitaria condotta da una donna 45enne. L’urto ha sbalzato il ciclista prima sul cofano dell’auto e poi diversi metri più avanti.

Sul posto sono intervenuti I sanitari del 118 e hanno potuto solo constatare il decesso dell’anziano. Dinamica precisa e cause dell’incidente sono all’esame della Polizia Locale di Castel San Pietro.

Fonte Ansa.it