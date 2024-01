Catanzaro: automobilista muore davanti alla figlia nella strada bloccata dagli agricoltori

Pubblicato il 29 Gennaio, 2024

E’ stato colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, nel catanzarese.

La strada era bloccata dalla protesta degli agricoltori che va avanti ormai da otto giorni e è morto durante il trasporto in ospedale.

L’uomo, che aveva 56 anni, era alla guida della sua auto ed era in compagnia della figlia.

Scattato l’allarme sul posto è giunto l’elisoccorso con un’equipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi che si sono, però, rivelati inutili.

La protesta degli agricoltori, partita dalla Germania e dalla Francia con i blocchi dei trattori, si è estesa anche ad alcune zone del nostro Paese.

E nuova protesta oggi nei pressi del casello autostradale di Orte, nel viterbese, sull’A1. I manifestanti, con alcuni trattori e mezzi agricoli si sono radunati sulla rotatoria antistante in casello.

Ci sono stati momenti di tensione.

Gli agricoltori in presidio hanno tentato di bloccare la circolazione ma le forze dell’ordine sono intervenute impedendo il blitz. Non molto lontano, una quarantina di mezzi agricoli ha paralizzato il traffico della Cassia nord in prossimità di Porta Fiorentina, una delle porte principali di accesso a Viterbo.

Una settantina di trattori e di mezzi agricoli di vario tipo si sono radunati questa mattina nel parcheggio dello Stadio di Udine, proveniente da varie località del Friuli.

Oltre 400 trattori hanno invaso la città di Foggia questa mattina da tutta la provincia.

