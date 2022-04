Catanzaro, giovane rinvenuto senza vita in strada

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Il corpo senza vita di un 30enne è stato rinvenuto questa mattina a Catanzaro in una strada poco trafficata. Il cadavere è stato rinvenuto senza documenti per cui gli agenti non sono riusciti ad identificarlo. Le indagini, affidate ai carabinieri di Catanzaro, porteranno all’identificazione della vittima dopo i primi rilievi sul corpo.

Il corpo non riporta lesioni, questo esclude una possibile aggressione ai danni del ragazzo.

Ulteriori dettagli saranno diffusi in seguito all’autopsia.