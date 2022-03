Cellino San Marco razziata, lo sfogo di Al Bano: “Un disastro”

Pubblicato il 23 Marzo, 2022

“Hanno tagliato fili, tolto i pali, creando un danno all’interno dei vigneti, oltre che un disservizio. L’amore per la mia terra mi ha spinto in tutti questi anni a prendermi cura della tenuta impegnandomi nella produzione del vino e nella promozione di tutte le nostre eccellenze con passione, anche se faccio un altro lavoro. Ecco perché certi episodi fanno molto male. Tu fai le cose per bene. Dedichi tanto tempo alla tua terra e lo fai con amore e passione. Poi, però, di colpo arriva chi invece distrugge il tuo lavoro. Fa male al cuore”, è l’amaro sfogo di Al Bano.

Sono giorni tutt’altro che tranquilli per il cantante. Alcuni delinquenti si sono intrufolati nella sua abitazione a Cellino San Marco, in Puglia, e lo hanno derubato. Pare che i ladri abbiano preso 240 pali in ottone, sradicati dal vigneto di uva Negramaro, per un valore totale di 4mila euro.

Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso. Il furto sembrerebbe essere stato premeditato e messo a segno da professionisti. Lo fa ipotizzare il fatto che per il trasporto di un numero così elevato di pali in ottone bisogna procurandosi almeno un furgone.

A quanto pare, la zona è già stata oggetto di saccheggi negli scorsi mesi. Altri agricoltori e viticoltori della zona denunciano, sempre più spesso, furti di materiali in metallo come ferro, rame e ottone, che fanno gola ai ladri.

“Ci sono uomini che costruiscono e uomini che distruggono: bisogna difendersi dai secondi”, ha chiosato Al Bano.