Centisti premiati al Centro Giovani

Questa mattina nell’Auditorium del Centro giovani il sindaco Francesco Ferrari e Simona Cresci, assessore all’Istruzione, hanno premiato i 57 studenti delle scuole piombinesi che, nell’anno accademico 2020/2021, hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti negli istituti della città.

“È stata un’occasione per premiare l’impegno che ha consentito a questi bravissimi ragazzi e ragazze di distinguersi all’esame di maturità – hanno detto il sindaco Ferrari e l’assessore Cresci – ma anche per congratularci con tutti gli studenti che hanno superato brillantemente un periodo difficile, in particolare per il comparto scolastico. La scuola deve essere un ambiente formativo per tutti e dare a tutti, in maniera eguale, gli strumenti necessari ad affrontare la vita e il futuro.



È anche giusto, però, premiare il merito degli studenti che hanno dimostrato particolare impegno, talento e dedizione: siamo molto orgogliosi di consegnare questo riconoscimento a questi ragazzi e, al tempo stesso, fare i nostri complimenti a tutti i docenti che li hanno affiancati in questo percorso scolastico. Adesso si apre un nuovo capitolo della vita di questi giovani fatto di nuovi impegni e nuovi obiettivi: auguriamo loro di riuscire ad affrontarli con la stessa forza e dedizione che hanno dimostrato a scuola, di imparare tutto quanto possono, di sviluppare al meglio i talenti e farli diventare un lavoro. Vi auguriamo di poter poi tornare a casa, di riunirvi alla nostra comunità e aiutare tutti noi a migliorare il futuro della città”.

Agli studenti l’amministrazione ha consegnato un attestato al merito e un buono spesa del valore di cento euro da utilizzare nelle librerie Coop.

Questi i nomi dei 57 ragazzi premiati: per l’Isis Einaudi Ceccherelli Giulia Amerighi, Sophia Ascione, Andrea Ballini, Fatou Bartolozzi, Francesca Bonelli (lode), Noemi Domenichini, Mattia Biagini, Alessandra Capperucci, Martina Cianchi, Luigi Di Maio, Giulia Francini (lode), Jenny Francioni, Martina Magnoni (lode), Matilde Ricci, Sophia El Fardous, Massimiliano Balestri (lode), Elena Lupi, Elia Semolini, Giulia Tanfani, Hanane Belquasseh e Salvatore Parisi. Per l’Isis Carducci Volta Pacinotti Cecilia Canessa, Alessio Carducci, Linda Guarnieri, Nicole Guarrasi, Benedetta Rispoli, Costanza Sicurani, Giuditta Bizai, Claudia Clementi, Joaquin Gomez, Giulia Montecchi, Viola Lazzerini, Cristina Pescucci, Rebecca Bazzano (lode), Matilde Cappelli, Cecile Coquinot, Chiara Kaja, Aurora Paolini, Martina Papi, Estella Ricca (lode), Camilla Tronconi, Lorenzo Barzanti, Giulia Maria Pia Marotta, Rebecca Tognoni, Niccolò Giuntoli, Giada Gori, Martina Pastorella (lode), Matteo Villani, Paolo Bonanni, Sara Di Donato, Tommaso Ferrari (lode) e Andrea Grassi. Per il liceo Leon Battista Alberti EmanueleCatteddu, Federico Pistolesi, Chiara Tabani, Filippo Trani e Kevin Vannucci.