La sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Villarreal (rinviata per neve) verrà giocata nella giornata di domani con fischio d’inizio fissato alle 16.30. Questa la decisione della UEFA, nonostante la volontà dei bergamaschi di disputarla con orario serale per permettere ai tifosi di andare allo stadio con più facilità.