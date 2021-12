Champions: Cambia orario di Atalanta-Villarreal, si giocherà alle 19.00

Cambia l’orario di Atalanta-Villarreal. Fischio d’inizio fissato alle 19.00 di giovedì 9 dicembre, anziché alle 16.30 come comunicato in un primo momento dall’Uefa. La partita tra nerazzurri e spagnoli, in programma per mercoledì 8 dicembre, è stata rinviata a causa della fitta nevicata abbattutasi su Bergamo dalle 17.30 e durata per circa quattro ore. La decisione di cambiare l’inizio del match, vero e proprio spareggio per l’accesso agli ottavi di Champions League, è stata presa dopo un accordo tra l’Uefa e i due club.