Champions: Juventus batte Malmoe e si qualifica da prima (highlights)

All’Allianz Stadium è grande festa: non tanto per il successo di misura con il Malmoe, ottenuto con la rete di Kean nel primo tempo, quanto per il pareggio in extremis dello Zenit con il Chelsea. Così, nonostante la disfatta di Londra dello scorso turno, i bianconeri riescono a qualificarsi da primi nel girone evitando le corazzate nel sorteggio per gli ottavi che si terrà lunedì prossimo a Nyon. JUVENTUS-MALMOE 1-0: GLI HIGHLIGHTS