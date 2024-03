Verona, chat con foto e video hot: sospeso tecnico di promesse degli sport invernali

Pubblicato il 1 Marzo, 2024

Una chat tra atleti si trasforma in uno spazio di scambio di video hot e foto a sfondo sessuale o di contenuti razzisti e xenofobi.

La vicenda riguarda un gruppo sportivo legato alla Fisi (Federazione italiana sport invernali), del Comitato regionale del Veneto.

Sul caso è intervenuta la giustizia sportiva e la Procura di Verona ha aperto un’inchiesta penale.

Nel mirino soprattutto le foto hot postate in chat di ragazze dello stesso gruppo sportivo, alcune minorenni: loro inviavano le immagini ai fidanzati e questi le mettevano nel gruppo, naturalmente senza il consenso delle interessate e a loro insaputa.

Secondo quanto scrive il Quotidiano Nazionale, sembra che fosse soprattutto l’allenatore, sospeso per sei mesi dai giudici sportivi, a istigare i ragazzi sui temi razzisti e xenofobi. La Procura aveva messo nel mirino 12 atleti della chat, tra i quale 10 di 19-21 anni e due minorenni, e il coach: tutti erano accusati di non aver rispettato il codice di comportamento del Coni e lo statuto della Fisi. Tra i giovani coinvolti ci cono anche alcune speranze dello sport azzurro.

Sotto accusa erano finiti anche il presidente e la vicepresidente del Comitato regionale Fisi del Veneto per non aver segnalato i fatti alla Procura, che aveva chiesto per quasi tutti la sospensione per un anno. I giudici però hanno assolto metà degli accusati e condannato gli altri a sanzioni lievi, dall’ammonizione alla sospensione per un mese, a parte l’allenatore, sospeso per sei.

L’indagine era partita a settembre in seguito a una lettera anonima che segnalava la chat nel periodo tra la fine del 2022 e la primavera 2023, quando i vertici del Comitato avevano scoperto cosa succedeva in quella chat e preso provvedimenti, sospendendo l’allenatore, pare però solo con una “punizione” di facciata.

C’è poi stato il processo, dopo che il procuratore aveva sentito atleti e atlete. Il pm aveva quindi chiesto la condanna per tutti ma i giudici federali hanno smorzato decisamente i toni, concedendo le attenuanti ai responsabili, vista la giovane età e visto che si sono scusati con le vittime.

