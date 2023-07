Checco Zalone derubato a Padova: “Pure le mutande mi hanno portato via”

Pubblicato il 29 Luglio, 2023

La brutta avventura raccontata, scherzandoci su, proprio dallo stesso comico sul palco di Piazzola sul Brenta.

Brutta avventura per il comico pugliese in tour con il suo spettacolo nel Veneto. Checco Zalone è stato, infatti, vittima di un furto, di cui lui stesso ha informato il pubblico proprio dal palco di Piazzola sul Brenta.

“Pure le mutande si sono portate”

Checco Zalone, lo ha raccontato alla sua maniera, ironicamente e sdrammatizzando la vicenda: “Volevo ringraziare per l’accoglienza – ha detto al pubblico – ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando”. Infatti, non era uno scherzo ma, il pubblico ha reagito al piccolo ‘dramma’ ridendoci su. Foto di repertorio