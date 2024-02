Chi è Gioia Selis, moglie di Fabio Fazio: lavoro, matrimonio e figli

Pubblicato il 28 Febbraio, 2024

Chi è Gioia Selis, la moglie di Fabio Fazio? Tutto sulla compagna di vita – quasi 30 anni di matrimonio – del giornalista de La7.

Fabio Fazio, il giornalista famoso per ‘Che tempo che fa‘ ha da pochi mesi lasciato la Rai e traslocato la sua trasmissione su La7, scelta che ha scatenato dibattiti e molte polemiche nel nostro Paese ma, che alla fine, come ha spiegato lo stesso giornalista, non aveva altra soluzione.

Fabio Fazio è sposato con Gioia Selis dal 1994; la coppia ha due figli, Michele (2004) e Caterina (2009); su di lui sappiamo praticamente tutto, molto meno, invece, quello che si conosce della sulla sua storica compagna di vita.

Chi è Gioia Selis?

Gioia Selis è nata a Savona l’8 febbraio 1968 (quindi ha 56 anni) quattro meno del marito. Gioia Selis, è una donna molto riservata, non ha profili social e non rilascia mai interviste. Né, tantomeno, fa vita mondana e non si ricorda di lei al centro di gossip o, peggio, pettegolezzi. Gioia Selis non ha mai subito il fascino del mondo dello spettacolo, salvo che in un’occasione davvero “speciale”, intorno alla metà degli anni ’90, che ha visto Gioia Selis e Fabio Fazio protagonisti del film Pole pole, di Massimo Martelli, i cui proventi sono stati interamente devoluti ad Amref, la più grande organizzazione di supporto sanitario alle popolazioni africane. Poi, più niente. La cosa, però, che non tutti sanno, è che il padre di Gioia era una persona molto conosciuta.

Gioia Selis è, infatti, figlia di Giovanni Selis, medico molto noto a Savona, fondatore della Rari Nantes di Savona, locale squadra di pallanuoto.

Gioia e Fabio si sono conosciuti nel lontano 1994 e da allora non si sono più separati. Nello stesso anno si sono sposati e dalla loro unione sono nati due figli: Michele, nel 2004, e Caterina, classe 2009.

I due figli

La coppia ha due figli, Michele e Caterina. Il primogenito ha quasi 18 anni, la seconda figlia 14: “La loro esistenza è la ragione della mia” dice il conduttore che racconta: “Con mio figlio, che va in moto, abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c’è sopra Genova”. Caterina, invece: “Va al liceo scientifico, faccio assistenza compiti” anche se ammette di avere qualche difficoltà in matematica. E alla domanda se i suoi figli lo guardano in Tv? Fazio risponde: “Non guardano la tv, e nemmeno le mie trasmissioni. E’ la mia vita, appunto, non la loro”.

