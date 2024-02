Chi è il figlio di Lucio Battisti? Tutto su Luca Filippo Carlo Battisti, età, madre e lavoro

Pubblicato il 28 Febbraio, 2024

Chi è l’unico figlio di Lucio Battisti?

Lucio Battisti, è dai più, ritenuto uno dei cantautori che maggiormente hanno influenzato la musica italiana, a partire dagli anni ’60 fino agli anni ’90. Il famoso cantante di Poggio Bustone (provincia di Rieti) ci ha lasciati nel 1998 a soli 55 anni ed ha avuto un solo figlio: Luca Filippo Carlo Battisti che, oggi, ha 49 anni.

Luca Filippo Carlo è nato dall’unione del cantautore a Grazia Letizia Veronese, l’inseparabile moglie dell’artista che oggi ha 70 anni e che, in passato, è stata anche paroliere e compositrice.

Una tradizione di famiglia, insomma, dato che anche il figlio di Battisti lavora nell’ambito musicale anche se non ha – di certo – la fama e il successo di suo padre, considerato un ‘mito’ della musica italiana e internazionale.

Luca Filippo Carlo è conosciuto tra i musicisti e il suo pubblico con il nome d’arte di Lou Scoppiato; è nato il 25 marzo del 1973, tre anni e mezzo prima del matrimonio dei suoi genitori, nello stesso giorno dell’uscita del famoso disco di successo di Lucio Battisti ‘Il nostro caro angelo’.

Molti, allora, pensarono che Lucio avesse dedicato l’album proprio al figlio, ma questa credenza fu smentita dal noto paroliere Mogol che spiegò come il titolo contenesse una critica nei confronti della chiesa.

Proprio dopo il divorzio artistico tra Lucio Battisti e Mogol, Luca disegnò, da giovanissimo, (aveva appena 9 anni) per il suo papà la copertina del disco ‘Eh Già’, il primo lavoro artistico dopo il primo la ‘separazione’ tra Lucio e Mogol.

La vita di Luca Filippo Carlo Battisti

Luca Filippo Carlo, figlio di Lucio Battisti, per tanti anni ha vissuto a Londra, in Inghilterra; proprio nel Regno Unito ha iniziato la sua carriera cantando in inglese come frontman di un gruppo punk rock che si chiamava ‘Hospital‘ che, lui stesso, aveva fondato nel 2000. Insieme alla band riuscì a incidere tre album che però non ottennero un grande successo di pubblico. Luca, che si è sempre dichiarato “innamorato della musica” ha sempre sottolineato il suo interesse per qualsiasi cosa riguardasse l’arte; è nota la sua passione per i Beatles e la pittura astratta.

Caratterialmente Luca, non è una persona che ama apparire molto, infatti, non si sa tantissimo di lui e non è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo italiano, mentre all’estero la sua fama è socuramente maggiore.

La battaglia di Luca

Luca si è molto impegnato assieme a sua madre nella battaglia scaturita dopo la messa in liquidazione di ‘Edizioni Musicali Acqua Azzurra’, per scongiurare il rischio che i diritti di alcuni grandi classici di Lucio Battisti finissero all’asta. Fu Luca stesso a spiegare questo suo impegno: “Le canzoni di mio padre – disse – non possono finire all’asta nelle mani di chiunque”. Solo dopo molti anni lui e la mamma hanno deciso di rendere disponibili i brani su Spotify e altre piattaforme.

Nel 2018, però, è stato condannato a pagare 8mila euro di spese legali all’Amministrazione comunale di Molteno dopo che Luca e la sua famiglia avevano denunciato gli organizzatori perché ritenevano l’evento evento, in onore del padre, “mercantile e di bassa qualità, non adeguato al livello dell’artista e in grado di compromettere la sua immagine”. L’indimenticabile cantautore aveva scelto di ritirarsi a vita privata proprio nel comune di Molteno, in provincia di Lecco.

