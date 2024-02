Chi è Lucrezia Lando l’attuale fidanzata di Lorenzo Tano, età, lavoro, Ballando

Pubblicato il 28 Febbraio, 2024

Eccoli raggianti a Berlino. Condividono la loro felicità, il loro amore, quello che sta facendo sognare i follower sempre più numerosi.

Lui è Lorenzo Tano.

Vanta una partecipazione a Ballando con le Stelle ed è il figlio di Rocco Siffredi e Rosza Tassi, che è conosciuta anche con il nome di Rosa Caracciolo.

E proprio durante il programma di successo di Rai 1 è avvenuta la svolta anche sentimentale per il rampollo della star del porno.

La fidanzata Lucrezia Lando

Durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, Lorenzo Tano si è confessato davanti al pubblico, parlando dei sentimenti che prova nei confronti di Lucrezia Lando, la maestra alla quale è stato affidato da Milly Carlucci per cercare di competere al meglio nelle sfide con gli altri concorrenti.

Ha sottolineato che tra loro c’è una bella amicizia e ha voluto affermare la sua ammirazione per alcune qualità della sua maestra di ballo, che sono la sincerità e l’impegno.

Il figlio di Rocco Siffredi ha ammesso di essere attratto da Lucrezia, però ha voluto evitare di definire i suoi sentimenti come vero e proprio amore. Per lui i suoi sentimenti rappresentano di molto più profondo e allo stesso tempo complesso. In ogni caso, Lorenzo e Lucrezia hanno iniziato a trascorrere del tempo insieme, anche al di fuori del programma di Milly Carlucci.

Sono stati visti condividere pranzi e cene. Una complicità che, secondo lo stesso Tano, servirebbe a costruire un rapporto più solido per superare l’imbarazzo sul palcoscenico e migliorare le loro performance. Tano ha voluto comunque impostare tutto su un rapporto professionale e ha escluso gelosie da parte della sua ex fidanzata, con cui ha avuto una relazione della durata di 12 anni.

Ma quel che di recente la coppia pubblica sui social, rivela che c’è un rapporto più intimo di una amicizia consolidata.

Chi è Lorenzo Tano

Loreno Tano è nato il 16 aprile del 1996 in Ungheria e la sua infanzia è stata segnata da periodi che ha trascorso proprio in questo Paese, che costituisce la terra natale della madre, anche per sottrarsi all’attenzione mediatica legata al ruolo del padre come attore di film per adulti.

Ha voluto in qualche modo diversificarsi non seguendo il percorso del padre. È comunque entrato a far parte del mondo dello spettacolo soprattutto come modello, ma i suoi interessi sono molto vari, visto che è anche pilota, direct project manager e regista.

Dopo aver completato la scuola superiore, Lorenzo Tano ha scelto un percorso di laurea in Economia e Commercio, studiando all’International Business School. A parte questa formazione in economia, il giovane ha una grande passione per la fotografia, che in qualche modo è riuscito a trasformare anche in una professione.

Nel 2020 ha esordito come regista nel settore degli adulti, per quanto riguarda la sceneggiatura e il montaggio di pellicole. In questo modo ha dimostrato una capacità di variegare la sua professionalità esplorando anche nuovi ambiti.

