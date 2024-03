Chi è Martina Marinucci, ex moglie di Max Pezzali

Pubblicato il 5 Marzo, 2024

Max Pezzali è uno dei cantanti italiani più apprezzati del panorama canoro nazionale, ma molti non sanno che alle sue spalle ha un matrimonio fallito con Martina Marinucci, con la quale ha avuto anche un figlio, Hilo. Il loro matrimonio è durato 8 anni e, benché si siano separati, Max e Martina continuano ad essere molto uniti soprattutto per il bene del figlio.

In un’intervista alla rivista Grazia di un po’ di tempo fa il cantante aveva parlato di come, nonostante la separazione dopo 8 anni di matrimonio, fosse riuscito a mantenere un ottimo rapporto con l’ex moglie.

Il musicista ha rivelato che non è facile fare da padre e contemporaneamente avere un rapporto sereno con la madre del proprio figlio, ammettendo comunque di aver trovato il suo equilibrio con l’ex compagna.

Come ha spiegato Max Pezzali serve grande maturità da parte di entrambi i genitori, rivelando che il loro lavoro è stato facilitato dal fatto che entrambi hanno un obiettivo comune: la felicità del figlio. Insomma non esiste la verità della mamma o la verità del padre, esiste un unico insegnamento che deve seguire sempre le stesse regole per non creare confusione nella testa del ragazzino.

Chi è Martina Marinucci, l’ex moglie di Max Pezzali che gli ha dato un figlio

Max Pezzali e Martina Marinucci si sono sposati nel 2005 e dalla loro unione nel 2008 è nato un maschietto, Hilo. Lo stesso cantante ha annunciato direttamente sui social media la separazione dalla moglie nel 2013.

La loro separazione però è stata molto soft, cosa piuttosto rara se paragonata a quelle delle coppie vip, a partire dal divorzio sanguinoso tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Max Pezzali sui social ha ringraziato l’ormai ex moglie Martina degli anni incredibili vissuti insieme e delle emozioni che le ha regalato, ma anche di averlo reso una persona migliore. L’ha poi salutata augurandole il meglio per la sua vita futura.

Anche l’ex moglie ha risposto con grande affetto e stima nei confronti dell’ex marito tramite i social: “Grazie per questi 13 anni di rock n’ roll. Ti amo, Max. Buona strada anche a te”.

Perché Max Pezzali si è separato dalla moglie?

Leggendo le parole al miele che entrambi si sono scambiati a vicenda al momento della separazione, resta difficile comprendere quali sono stati i motivi che hanno portato alla rottura. Lo stesso Max, ripercorrendo a ritroso la storia con sua moglie, ha sviscerato ed evidenziato i motivi che hanno portato al divorzio.

Ha spiegato che i due, ancora oggi, ci tengono tantissimo l’uno all’altra, ma hanno deciso di comune accordo di separarsi poiché evidentemente non c’erano più le condizioni per continuare il viaggio insieme.

Il cantante ha rivelato di non avere “nessun rimpianto, nessun rimorso” e che rifarebbe tutto daccapo, ma la loro storia ha iniziato a sfilacciarsi quando sono iniziati i primi piccoli conflitti. Ha rivelato che la malattia del figlio li ha resi entrambi molto impazienti.

Molti problemi sono stati di natura logistica: lei viveva a Roma, da dove non poteva spostarsi poiché nella Capitale viveva sua figlia, nata da una precedente relazione. Max non poteva stabilirsi a Roma in modo fisso, poiché chiaramente il suo lavoro lo portava spesso in giro per l’Italia e a volte per il mondo. Tuttavia lo spirito di collaborazione tra di loro non è mai venuto meno.

Il ritorno a Pavia

Dopo la fine del matrimonio Max Pezzali è tornato a vivere a Pavia, dove suo figlio Hilo si trova molto bene. Il cantante ha raccontato di aver creato il suo studio di registrazione in cantina e suo figlio, che viveva in un condominio a Roma e che non poteva giocare neanche in cortile, si è trovato molto bene e si è sentito molto più libero.

Max dopo la fine del matrimonio con la moglie ha conosciuto proprio a Pavia Debora Pelamatti, con la quale è convolato a nozze nel 2019. Ad unirli molti amici, ma anche diverse pene d’amore. L’artista ha rivelato che l’ha conquistata con il suo senso dell’umorismo, poiché non prende quasi mai niente sul serio, neanche se stesso.

Ha poi dato la sua definizione personale d’amore, una parola forse fin troppo abusata soprattutto da giovani. Secondo Max l’amore vero lo si scopre quando si cresce, quando si hanno i figli e quando si vedono i genitori invecchiare. “La donna che mi ama deve amare anche quello che c’è dietro di me, non può pensare di staccare solo un pezzo di me” – ha concluso Max Pezzali definendo il suo personale concetto d’amore.

