Chiara Nasti mostra il suo pancione sui social: e non è uno scherzo

Pubblicato il 2 Maggio, 2022

Tre anni dopo uno scherzo sul celebre social Tik Tok riguardante una sua presunta gravidanza quando era fidanzata Ugo Abbamonte Chiara Nasti adesso fa sul serio e mostra su Instagram la foto con il pancione.

I gesti di Zaccagni durante la partita

Durante la partita Spezia-Lazio il suo attuale compagno Mattia Zaccagni, in forza alla compagina capitolina, aveva già annunciato la gravidanza mettendo il pallone sotto la maglietta e mettendo il pollice in bocca, facendo così capire che lui e Chiara stanno per avere un figlio. Tutto questo chiaramente non poteva non essere reso pubblico via social dalla stessa Chiara, che racconta tutto quello che fa nella vita ai suoi quasi 2 milioni di followers, dai momenti di svago con gli amici a quelli relativi al suo lavoro sul set.

L’annuncio lieto

Sempre sui social dopo il gesto mimato dal suo compagno durante la partita Chiara aveva scritto: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori. Ti aspettiamo amore della nostra vita“. Adesso, data la sua forte propensione all’uso dei social network, ci sarà da aspettarsi un ampio focus su quelli che saranno i momenti salienti della sua maternità anche a oltre il momento della nascita del nuovo figlio. Oltre a ciò è stata pubblicata anche la sua prima ecografia, un qualcosa che ha sicuramente soddisfatto i suo tantissimi followers, che la seguono da quando ancora giovanissima si fece conoscere come fashion influencer.

I dettagli sull’abbigliamento

Nella foto con il pancione da parte di Chiara è stata messa in bella mostra una foto con una tuta griffata Jacquemus, che sul sito ufficiale della Maison è disponibile in tre colorazioni e ha un costo di 610 euro. Essa è molto aderente al corpo, ha una profonda scollatura sul décolleté e ha un fondo che è leggermente a zampa di elefante. Un’ultima particolarità di questo abito è che lascia la schiena scoperta attraverso due fasce che legano alla nuca. Assieme a questa tuta c’è anche una borsa Micro Lady della marca Dior. con un colore blu acceso, una tracolla removibile e regolabile, un’impuntura Cannage e un ciondolo con le quattro lettere del brand per un prezzo totale di 2.900 euro.

Sarà maschio o femmina?

I colori che si possono vedere in foto potrebbero far pensare a una certezza per Chiara riguardo al sesso del nascituro, ma la coppia ha ancora dichiarato al Corriere dello Sport che non si sa, anche se a saperlo è sua sorella Angela, che forse spoilererà il tutto durante un gender reveal party che si svolgerà nelle prossime settimane.

Fonte immagini: Instagram