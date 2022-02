Ciampino, aereo finisce fuori pista per un guasto al carrello

L’incidente non ha provocato feriti, illesi passeggeri e membri dell’equipaggio

Un aereo taxi privato partito da Milano sarebbe finito fuori pista per un guasto al carrello nella serata di ieri, Mercoledì 26 Gennaio.

Il velivolo è atterrato su un fianco, ma per fortuna non ha provocato feriti ne tra i membri dell’equipaggio ne tra i passeggeri. Lo scalo di Ciampino è stato chiuso per circa un’ora dopo l’incidente al fine di consentire ai vigili del fuoco la messa in sicurezza della zona.