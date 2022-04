“Incredibile al Cibali”: Sottile commenta la gaffe di Anna Falchi facendo una gaffe (VIDEO)

Pubblicato il 29 Aprile, 2022

E’ di quel momenti in cui qualsia cosa si faccia, si sbaglia. Sapete quando improvvisamente si incastrano uno dopo l’altro quegli imprevisti che fanno accadere l’impensabile?

Insomma, è quel che è accaduto nella puntata di I Fatti Vostri, il programma condotto da Salvo Sottile su Rai 2.

Anna Falchi appare con una splendida, e preziosa, considerata la firma, torta di Ernst Knam. Una creazione del celebre pasticciere, noto anche per essere uno dei giudici di Bake Off Italia, ospite della trasmissione.

LA GAFFE DI ANNA

Proprio mentre lo spazio dedicato a Knam era finito, Anna si è diretta verso il centro dello studio con il profittero in mano. Al suo fianco, Salvo Sottile: “Questo è il momento del meteo, colonnello Morico gradisce una pallina di profitterol?”, ha chiesto con il sorriso Sottile, orgoglioso del lavoro del suo ospite, qui protagonista di Pasticceria in piazza con la moglie Frau. Il colonnello non ha il tempo di rispondere perché Anna si è messa a danzare con la torta in mano che è precipitata dal vassoio.

LA GAFFE DI SOTTILE

Instanti di incredulità, con Sottile che fissa sbigottito la torta spiaccicata sul pavimento e per cercare di cacciare subito l’imbarazzo piombato di colpo così come la torta a terra, fa anche lui, una gaffe e non da poco, visto che è palermitano e con un passato di giornalista d’assalto anche nella sua Sicilia, dove ha mosso i primi passi professionali e dove si trova la città rappresentata dalla squadra che il 4 giugno del 1961 fece esclamare a Sandro Ciotti la locuzione ormai entrata a fare parte dell’uso comune per sottolineare qualcosa di eccezionale, “Clamoroso al Cibali”, perché nello stadio etneo sconfisse 2-0, contro tutti i pronostici, l’Inter.

PASTICCIO SERVITO

Per Salvo Sottile, “Clamoroso al Cibali” è diventato “Incredibile al Cibali”…

Come l’opera di Knam, da profitterol a… pasticcio.