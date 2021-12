Si ferisce per sfuggire ai cinghiali. Succede a Minturno

Una brutta disavventura quella capitata ad una persona di Minturno. Un uomo, di 53 anni, è stato costretto a ricorrere alla cure del pronto soccorso per alcune ferite al volto.

Ha riferito al medico di essere caduto a terra mentre cercava di sfuggire a un branco di cinghiali, che aveva incrociato lungo via Luigi Cadorna, nella zona del cimitero.

La carica degli animali selvaggi si sarebbe, però, esaurita poco prima di travolgerlo.

La proliferazione quasi incontrollata degli animali sta causando disagi e problemi in tutta la provincia di Latina. Il più delle volte si spingono verso le case in cerca di cibo e non causano problemi ma, purtroppo, iniziano a divenire sempre più frequenti casi come quello di Minturno.