CLASSIFICA E GARE DA RECUPERARE PER LA BRULOTTO E PER LA PRIMA DIVISIONE

Mentre le squadre si preparano per il tanto atteso ritorno in campo, previsto dalla Fipav (Federazione italiana pallavolo) – salvo ulteriori prolungamenti – il prossimo 7 febbraio, si sommano le partite da recuperare, ancora senza data certa. In un primo momento la Fipav aveva deciso, a causa dell’alto numero di contagi da Covid-19, di sospendere i campionati regionali e territoriali fino al 23 gennaio. In seconda istanza, la sospensione fu prolungata fino al 30 gennaio e, la settimana scorsa, fino al 6 febbraio compreso. Vediamo la situazione di classifica e le gare da recuperare.

Serie D. La Brulotto Union Volley Riotorto, guidata da coach Matteo D’Alesio, prima e imbattuta in classifica dopo 9 giornate, dovrà recuperare ben 4 gare. La prima di queste a Cecina contro il fanalino di coda Magazzini Maury’s Volley Cecina, ancora fermo a 0 punti. Poi dovrà affrontare un’altra trasferta a Grosseto contro la Gvs, una gara ben più impegnativa visto che le maremmane si trovano al sesto posto con 15 punti. Le ragazze di D’Alesio avranno poi due partite in casa: la prima contro Pediasprint MvTomei Livorno, ottava in classifica con 11 punti, mentre la seconda contro la valida Ecoresort Paradù Donoratico, al quinto posto con 16 punti. Questo per quanto concerne le gare da recuperare. Se la Brulotto non ne recupererà alcuna dal 7 all’11 febbraio, tornerà in campo sabato 12 febbraio alle 18 a Calci contro la Vbc, terza in classifica a 19 punti.

Prima Divisione. Erano già state decise le date delle gare da recuperare per le ragazze della Union Volley Piombino di Prima Divisione, guidate da coach Francesca Adorni Fontana, attualmente quinte in classifica con 7 punti. Ma l’ultima decisione sulla sospensione fino al 6 febbraio costringerà la Federazione a rivedere il tutto.



Due delle tre date stabilite in precedenza, infatti, sono anteriore all’attuale scadenza della sospensione: sabato 29 gennaio alle 18 la Union Volley avrebbe infatti dovuto giocare in casa contro la Torretta Volley Livorno (seconda in classifica con 18 punti), e sabato 5 febbraio alle 18 le piombinesi avrebbero affrontato a Venturina la New Volley Under 19, fanalino di coda del girone con soli 3 punti all’attivo.



La terza gara da recuperare era stata fissata per il 9 febbraio a Piombino contro la capolista Brv Immobiliare 2.0 (21 punti), e vedremo nei prossimi giorni se la data sarà confermata o meno.