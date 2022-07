Collezione Mascìa: inaugurato il nuovo allestimento al Museo Archeologico

Pubblicato il 23 Luglio, 2022

Oggi, alle ore 18.30 è stato inaugurato al Museo archeologico di Piombino il nuovo allestimento finanziato dal Comune di Piombino, dove hanno trovato spazio i pezzi della raccolta archeologica privata donata da Salvatore Mascìa al Comune di Piombino per il pubblico godimento.

Nel 2003, il Ministero per i Beni e le Attività culturali – tramite la Soprintendenza Regionale della Toscana – dichiara la Collezione Mascìa di eccezionale interesse culturale.

Da quel momento i reperti non sono più semplici manufatti artistici di proprietà privata, ma beni culturali appartenenti al patrimonio pubblico. Tra il 2015 e 2016, Salvatore Mascia decide di donare al Comune di Piombino i suoi 83 reperti di maggiore qualità artistica e, contestualmente, il Comune trasferisce la donazione alla Parchi Val di Cornia per esporla nel Museo Archeologico del Territorio di Populonia.

“Finalmente, dopo anni dalla donazione, questa Amministrazione è riuscita a definire un percorso che si era interrotto bruscamente – spiega Francesco Ferrari, sindaco di Piombino – oggi restituiamo ai reperti la visibilità che meritano. Con Mascia, la città potrà arricchire la propria offerta culturale in maniera sensibile. Ringraziamo di cuore il dottor Salvatore Mascia che ha voluto donare a Piombino un ulteriore spaccato della ricchezza del nostro territorio”.

“Ringrazio in primo luogo il Comune di Piombino per aver dato alla società Parchi l’opportunità di arricchire il Museo archeologico con i pezzi della collezione Mascìa – dichiara Mauro Tognoli, Amministratore Delegato Parchi Val di Cornia – Con questa inaugurazione si raggiunge un importante obiettivo, portando a conclusione un percorso che trae origine anche da operazioni iniziate in anni passati. Il nuovo allestimento prende spunto dai risultati del workshop di progettazione museale organizzato su questa tematica dall’Associazione “B.A.Co. Archivio Vittorio Giorgini” e Parchi Val di Cornia S.p.A. nel giugno del 2016 ed è proprio sulla scia delle indicazioni emerse dal workshop, che il progetto di allestimento è stato realizzato, a conferma della volontà della società Parchi di tessere legami importanti con il mondo associativo che opera sul territorio”.

Partendo dai risultati del workshop, il progetto di allestimento ha avuto come obiettivo quello di esporre la collezione sottolineando la sua natura di raccolta di oggetti selezionati per il loro valore artistico ed antiquario ed evidenziando, anche attraverso la scelta degli spazi espositivi, la differenza esistente tra una collezione privata ed i reperti archeologici esposti nel percorso museale, provenienti dalle ricerche archeologiche svolte nei decenni sul territorio.

La scelta del percorso è stata quindi quella di seguire un criterio narrativo che evidenzia principalmente il significato dell’oggetto e del suo uso nella storia. Le sezioni così individuate non rispondono a criteri cronologici o di provenienza, ma raccontano le storie che ruotano intorno all’oggetto. Il vino, la cura del corpo e la raffigurazione zoomorfa sono infatti i temi che ricorrono con maggior frequenza in questa ricca raccolta.

All’iniziativa sono intervenuti:

Francesco Ferrari, Sindaco Comune di Piombino

Mauro Tognoli, Amministratore Delegato Parchi Val di Cornia SpA

Salvatore Mascìa, collezionista

Barbara Catalani, progettista

Marco Del Francia, presidente associazione “B.A.Co. – Archivio Vittorio Giorgini”

I pezzi della collezione

La collezione Mascìa rappresenta un insieme eterogeneo di reperti archeologici in ottimo stato di conservazione e, in molti casi, di eccellente qualità artistica.

Negli 83 pezzi donati al Museo si riesce perfettamente a scorgere non solo l’abilità degli artigiani, ma anche i peculiari caratteri stilistici delle civiltà che li hanno prodotti. Essi coprono più di 700 anni di storia umana e provengono dalle più ricche città del bacino mediterraneo antico.