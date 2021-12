Comiso: importante incontro per imparare a riconoscere e affrontare il bullismo

“Legge regionale sui bullismi e lotta alla violenza giovanile in Lombardia” è il tema della conferenza dibattito prevista per venerdì 3 dicembre alle ore 09.30 presso l’auditorium Carlo Pace.

“Un incontro importante – spiega il sindaco Maria Rita Schembari – che tocca un punto nevralgico relativo al mondo giovanile, soprattutto nelle generazioni del terzio millennio. Ci saranno interventi di spessore quali quello del dott. Raffa, pedagogista e coordinatore dell’ambulatorio antibullismi dell’ ASP 7 di Ragusa, della dott.ssa Francesca Maisano, psicologa e componente del team antibullismi della casa pediatrica dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano e che interverrà in collegamento, come in collegamento interverrà anche il dott. Luca Bernardo, pediatra e primario della casa pediatrica del Fatebenefratelli e tra i massimi esperti di bullismo in Italia. Oltre me che saluterò e aprirò i lavori – conclude il sindaco – sarà presente anche l’On. Giorgio Assenza, che è tra i promotori del nuovo disegno di legge regionale sui bullismi”.