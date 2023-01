Il concerto di Paky finisce in rissa: il rapper sferra un pugno ad un fan [VIDEO]

Pubblicato il 23 Gennaio, 2023

Nel mondo del rapper uno degli esponenti più noti è Paky, salito alle cronache della ribalta soprattutto grazie a Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza diventato famoso dopo che la sua smorfia divenne virale durante un’esibizione del cantante.

Paky è finito nuovamente sotto la luce dei riflettori, ma non per le sue gesta musicali quanto piuttosto per fatti di cronaca. Nel corso del suo ultimo concerto, alla discoteca Gradisca di Perugia sabato sera, si è infatti scatenata una rissa alla quale avrebbe partecipato anche il rapper.

Rissa durante il concerto di Paky: cosa è successo?

Non è ben chiaro cosa sia successo ma, da come riporta Il Messaggero e come è possibile vedere da alcuni ideo che sono diventati virali, Paky inizialmente a provato a sedere una rissa tra i fan. Tuttavia ben presto il rapper si sarebbe spazientito e avrebbe colpito un fan con un pugno.

Si è poi scatenato un parapiglia e, secondo le persone presenti, ci sarebbero state decine di feriti che hanno costretto due ambulanze ad intervenire sul posto. C’è chi parla anche di coltelli, spranghe e spray al peperoncino.

Purtroppo non è il primo episodio di cronaca che riguarda il mondo del rapper, come dimostra lo scontro anche a colpi di armi e pistole tra Simba La Rue e Baby Gang.

La scintilla che ha scatenato la rissa

Secondo i racconti sui social, la scintilla che ha scatenato la rissa sarebbe stata accesa da un gruppo di ragazzini che avrebbero provato a salire sul palco.

Tuttavia si parla di tanti piccoli “focolai”, diversi litigi in vari punti della discoteca. L’ipotesi più battuta è che l’azione sia stata portata a termine da una baby gang che vive vicino Ponte Valleceppi, non distante dalla discoteca Gradisca dove si è svolto il concerto.

Il cantante è stato portato via dallo staff della sicurezza, mentre il pubblico accompagnava la sua uscita con il grido di scherno: “Scemo, scemo”.