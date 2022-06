Concluse le National League delle Pigiessiadi in Calabria

Pubblicato il 7 Giugno, 2022

La stagione estiva delle Polisportive Giovanili Salesiane è iniziata con una tre giorni ricca di sport e divertimento nello scenario di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio



Si sono svolte dal 2 al 5 giugno, presso i villaggi Nausicaa e La Feluca di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, le National League organizzate dal Comitato regionale PGS Calabria. Una prima tappa che segna l’inizio della lunga kermesse di eventi estivi promossi dal vivace comitato calabrese PGS.

A questa edizione, dedicata alla memoria di Luigi Corio, hanno partecipato quasi mille persone tra atleti, allenatori e dirigenti provenienti da Sicilia, Campania, Lazio e Lombardia. All’evento ha preso parte anche il presidente nazionale delle PGS Ciro Bisogno.

Le quarantaquattro squadre partecipanti sono state impegnate nei tornei di volley e calcio a 5, premiate nella serata finale con scudetti, medaglie e trofei.

Un evento che ha unito armonicamente sport e sociale – sottolinea Demetrio Rosace- direttore generale di PGS Calabria, palazzetti, strutture sportive e logistiche colme di atleti, dirigenti,staff e famiglie. L’obiettivo del nostro ente è proprio quello di unire lo sport all’aggregazione e ad oggi possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti per i risultati raggiunti. Il numero elevato di richieste –conclude Rosace- non ci ha conceso la possibilità di accontentare purtroppo tutti e per questo PGS Calabria mostra particolare dispiacere ma rilancia con gli eventi successivi aperti a libera partecipazione.