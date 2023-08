La triste confessione di Nina Moric: “Ho rischiato di morire, ma nessuno è venuto a trovarmi”

Pubblicato il 3 Agosto, 2023

Da un po’ di tempo Nina Moric è sparita dai radar della moda e della tv, ma è stata una sua scelta secondo quanto rivelato durante un’intervista al settimanale Oggi.

La modella ha vissuto un periodo molto difficile e nel mese di maggio sui social ha raccontato il ricovero alla struttura sanitaria Humanitas di Rozzano per sottoporsi ad un delicato intervento.

Il periodo buio sembra essere alle spalle e la Moric ha detto di essere in una fase di rinascita, o meglio di rigenerazione, poiché dà l’idea di un processo. “Rinascita sa di resurrezione – ha commentato – e io non sono mai morta. Anche se ci sono andata vicino”.

Nina Moric e l’infezione: “Ho rischiato di morire”

Nina Moric a maggio ha dovuto fare i conti con una grave infezione: “A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso. Dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci”.

La situazione si è aggravata e così la modella è stata trasferita all’Humanitas in codice rosso: “Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco. La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti”.

Nina Moric ha un rapporto piuttosto conflittuale con il figlio Carlos, anche a causa di una brutta vicenda relativa ad un furto da 50.000 euro commesso in casa dell’ex compagno Fabrizio Corona. Secondo Carlos ad aver compiuto quel furto fu proprio la madre Nina Moric, che addirittura minacciò di querelare il figlio.

“Mi hanno abbandonata tutti – ha commentato mestamente la Moric – Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo”.

Nonostante i litigi, ha riservato parole molto dolci al figlio: “Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo”.

Il processo di rigenerazione

La Moric ha spiegato che il processo di rigenerazione è iniziato quando ha ammesso i suoi errori e ha deciso di perdonarsi. Ha spiegato che la sua risalita è cominciata proprio quando ha toccato il fondo: “Era il 17 dicembre 2021. Ho lasciato la vecchia casa, non sapevo da dove ricominciare. Per due o tre mesi ho vagato tra alberghi e sistemazioni occasionali.

A marzo dell’anno scorso sono uscita dall’ultimo appartamento senza avere una meta. Non sapevo dove andare. Stavo per rinunciare a combattere, a cercare soluzioni. Stavo così male che avevo rinunciato persino alla disperazione”.

Poi ha trovato l’appartamento dove vive attualmente ed è iniziato il processo di rigenerazione: “Sono a metà dell’opera, e non è facile. Ma ne vale la pena. Ho preso delle decisioni igieniche e irrevocabili: ho lasciato la tv, che per me era tossica: non sapevo gestirla. Io sono troppo diretta”.

La sua vita da modella e l’aneddoto con Gianni Versace

La Moric ha spiegato come la tv, per lei, sia stata una sorta di ridimensionamento, un passo indietro: “E la tv era già un declassamento: io nasco come modella. Modella di livello internazionale”.

Poi ha raccontato un simpatico aneddoto con Gianni Versace, che la lanciò nel mondo della grande moda: “Ero a Milano, a macinare casting per le sfilate. Versace chiamò la mia agenzia perché la modella che usava per provare il vestito non stava bene. La Elite mandò me, e per convincermi mi disse che Gianni voleva vedermi. Non era vero, ovviamente: dovevo servire solo da manichino”.

La Moric raggiunse Versace a casa sua e lì ne successero di tutti i colori: “Non parlavo italiano, e a un certo punto, per l’emozione cominciò a scapparmi una pipì tremenda. Solo che mi persi e finii al secondo piano nella stanza di Gianni, nel suo bagno privato. Quando uscii, me lo trovai davanti. ‘Wow’ dissi”.

Ha raccontato che Versace le chiese di camminare e lei pensò che voleva cacciarla, mentre in realtà voleva solo vedere come sfilava. Così iniziò la sua carriera da modella: “Versace mi disse: ‘mi disse: ‘Domani sei su tutte le mie tre sfilate: a mezzogiorno, alle 15 e alle 20’. Ho cominciato così. Il giorno dopo mi trovai tra Naomi, Linda Evangelista e le altre”.

“In casa mia non ci sono specchi”

Il processo di rigenerazione passa anche per l’accettazione di se stessa e del tempo che inesorabilmente passa: “Io mi sono accettata. Infatti adesso non mi rifarò il seno, lo lascio così com’è”.

Ha poi rivelato che ha solo un piccolo specchio in bagno, per lavarsi i denti, mentre prima ne aveva tanti: “Io ero il mio riflesso – ha rivelato – in tv mandavo il mio riflesso”.

Ha poi proseguito: “Ancora detesto la mia faccia. Passo per la regina delle rifatte, ma di rifatto ho solo il seno, che ho rimesso in sesto dopo il parto. Poi ho abusato di botulino e di acido ialuronico. Avevo il terrore di invecchiare, che è tipica del mio ambiente di prima. E non è solo una questione di vanità, è la paura di non lavorare più. Di essere travolta dalle critiche”.

Oggi Nina Moric, 47 anni, vive in un piccolo attico vicino alla Fondazione Prada a Milano e, benché le siano stati attribuiti diversi flirt, lei al momento è single e il suo unico compagno è Moon, il gatto che vive insieme a lei.