Consiglio comunale Bologna del 6 dicembre 2021

Bologna. Lunedì 6 dicembre 2021 il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria.

La seduta si svolgerà in forma mista: in presenza nella sala del Consiglio di Palazzo d’Accursio e in videoconferenza. Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al link: https://www.youtube.com/ComuneDiBologna



Al termine degli interventi d’inizio seduta, il Consiglio esaminerà una delibera sul riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tribunale.

La seduta proseguirà con la trattazione degli ordini del giorno fino al termine previsto per le 17.30.

Consiglio comunale 6 dicembre