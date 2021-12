Green Pass rafforzato: al via il piano di controlli a partire dal 6 dicembre

In vista dell’entrata in vigore del Green Pass rafforzato, il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha adottato in data 3 dicembre 2021, sentito il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica il piano per l’effettuazione dei controlli volti a garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi c.d. green pass.

I controlli

In particolare, è stato previsto l’avvio dei controlli per la verifica del possesso delle certificazioni, a decorrere dal 6 dicembre secondo un piano coordinato approvato dai Prefetti, da attuarsi con il concorso di tutte le Forze di polizia presenti sul territorio provinciale.

Ai controlli in oggetto procedono anche gli agenti della polizia municipale muniti della qualifica di agente di pubblica sicurezza, operando in sinergia con le Forze di Polizia statali.

Pertanto, nel corso delle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 29/11/2021 e del 3/12/2021, e della Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia dell’1/12/2021, alle quali hanno partecipato altresì il Sig. Sindaco di Caserta, anche in qualità di Presidente regionale dell’ANCI Campania, il Sig. Direttore Generale dell’ ASL di Caserta, i referenti del settore dei trasporti e delle principali associazioni di categoria interessate, sono stati approfonditi gli aspetti legati alla specifica realtà del territorio casertano, in vista della predisposizione del suddetto piano.

Riguardo agli ambiti oggettivi di operatività, è stata ribadita l’esigenza che la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri indirizzino le rispettive attività, con il necessario ausilio degli operatori della Polizia Municipale, prioritariamente nel settore del trasporto pubblico locale, mentre nel settore degli esercizi pubblici e della ristorazione di sicuro rilievo è da considerare l’attività della Polizia Municipale.

16 zone e 100 pattuglie

Alla luce di tali indicazioni è stata elaborata una prima pianificazione, che prevede per per la provincia di Caserta, controlli svolti a campione, attuati dalle Forze di polizia presenti sul territorio, con un sistema di vigilanza ripartita in modo da effettuare controlli intensificati e costanti nelle fasce orarie ritenute più critiche.

Il territorio provinciale è stato suddiviso in 16 zone e sarà complessivamente controllato da 100 pattuglie delle Forze di Polizia Statali che saranno affiancate dalla Polizia Municipale destinate esclusivamente a tale tipologia di controllo.

Il Prefetto ha inoltre invitato i sindaci della provincia a voler sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare gli operatori economici presenti nei rispettivi territori, sulla necessità della scrupolosa osservanza della normativa vigente e a garantire il coinvolgimento delle Polizie Locali per l’attuazione dei dispositivi di controllo, al fine di rendere più incisivi gli interventi a garanzia della salute pubblica.