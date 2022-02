Corteo in piazza per Lorenzo, tensioni anche a Milano

Momenti di tensione e una carica di alleggerimento delle forze dell’ordine nel pomeriggio di venerdì 28 gennaio, poco prima delle 17.00, a Milano quando il corteo ‘Questa scuola ci sta uccidendo. In piazza per Lorenzo’ partito da piazza Missori è arrivato vicino alla sede di Assolombarda. Alcuni degli oltre 300 partecipanti (fra cui molti studenti, ma anche esponenti dei centri sociali e anarchici), hanno infatti iniziato a gettare a terra le transenne che impedivano loro l’accesso. Le forze dell’ordine in tenuta antisommossa sono intervenute per allontanarli. Un ragazzo è stato ferito alla testa: sanguinante al capo, sta bene ed è andato autonomamente al pronto soccorso.