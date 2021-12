Cosenza, in pole Dionigi: il tecnico detta le condizioni al club calabro

A pagare per tutti è mister Zaffaroni che dopo la sconfitta contro la Cremonese è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Cosenza. I lupi adesso dovranno trovare un sostituto: in pole Davide Dionigi. Tra il club ed il tecnico si starebbe trovando un compromesso, l’allenatore nativo di Modena vorrebbe legarsi ai lupi con un contratto biennale. Il tempo intanto stringe ed il Cosenza nel prossimo turno affronterà il Pordenone in uno scontro diretto.